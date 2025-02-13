Son Dakika... Ortaokulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi!
Son dakika haberi... Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'nda yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'nda yangın paniği yaşandı.
Okulda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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