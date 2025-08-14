Son Dakika... Osmaniye'de bir orman işçisi daha şehit oldu

Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan orman işçisi Ali Tekerek, hayatını kaybetti.
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde 13 Ağustos'ta orman yangını ihbarına giden arazöz devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Ali Tekerek de hayatını kaybetti.
Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.