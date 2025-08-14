Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Osmaniye'de bir orman işçisi daha şehit oldu

14.08.2025 11:52:00
Son dakika haberi... Osmaniye'deki yangına müdahaleye giderken devrilen arazözdeki bir orman işçisi şehit oldu.

Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan orman işçisi Ali Tekerek, hayatını kaybetti.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde 13 Ağustos'ta orman yangını ihbarına giden arazöz devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Ali Tekerek de hayatını kaybetti.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

 

