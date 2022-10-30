Son Dakika... Osmaniye'de orman yangını!

Osmaniye'de bir ormanlık alanda yangın çıktı. 50 dekar zarara neden olan yangın, kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA
30 Ekim 2022 Pazar, 14:18
Son Dakika... Osmaniye'de orman yangını!
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 6 arazöz ve 20 orman işçisi sevk edildi. 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 50 dekar alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığı yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. 



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