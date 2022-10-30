Son Dakika... Osmaniye'de orman yangını!
Osmaniye'de bir ormanlık alanda yangın çıktı. 50 dekar zarara neden olan yangın, kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 6 arazöz ve 20 orman işçisi sevk edildi. 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 50 dekar alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığı yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
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