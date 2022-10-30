Düziçi'nde orman yangını: 50 dekar alan zarar gördü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında 50 dekar alan zarar gördü.

DHA
30 Ekim 2022 Pazar, 14:05
Düziçi'nde orman yangını: 50 dekar alan zarar gördü
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 6 arazöz ve 20 orman işçisi sevk edildi. 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 50 dekar alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığı yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. 

 


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