Son dakika... ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS başvuruları başladı!

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmaya başlandığını bildirdi.

Son dakika... ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS başvuruları başladı!
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AA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:04

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS başvuruları 3 Mart'a kadar alınacak.

YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor.

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ'ye yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS'ye başvuru yapmaları gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Ersoy da sosyal medya hesabından, "Kıymetli aday kardeşlerim, 2025-YKS başvuru süreci başladı. Başvurularınızı eksiksiz şekilde tamamlamanızı hatırlatır, başarılı bir hazırlık dönemi geçirmenizi dilerim" paylaşımında bulundu.


Etiketler: #ösym #YKS #aday #başvuru

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