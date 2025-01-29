2025 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? TYT ve AYT başvuru tarihi belli oldu mu?

Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:19

Güncelleme: 29.01.2025 - 15:20

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. TYT ve AYT sınavlarına girecek olan milyonlarca öğrenci, sınav başvuru tarihlerini beklemeye başladı. Sınav hazırlıkları hızla devam ederken, adaylar sınav günü için geri sayıma geçtiler. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman? 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? TYT ve AYT başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

2025 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2025-YKS 21-22 haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de tamamlayabilecekler.

TYT VE AYT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.