Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığının ortaya çıkmasıyla Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.
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