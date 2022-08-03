Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:26
Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığının ortaya çıkmasıyla Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.


Prof. Dr. Halis Aygün ösym Resmi Gazete

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