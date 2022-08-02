Son Dakika: ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması

02 Ağustos 2022 Salı, 15:31

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da bir yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu soruların pek çoğunun, KPSS'de seçenekler dahi değiştirilmeden aynen sorulduğu iddia edildi.

ÖSYM, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."