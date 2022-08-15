KPSS ön lisans başvurusu için son gün mü? KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:37

ÖSYM, KPSS ön lisans başvurularını 3 Ağustos tarihiyle erişime açmıştı. Sınava girecek adaylar, başvuru ücretini ve son tarihi merak ediyor. İşte, KPSS ön lisans başvurusu ile alakalı merak edilen soruların cevabı...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN MÜ?



ÖSYM'nin resmi internet sitesinde KPSS önlisans başvurularının 03-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. KPSS ön lisans başvuru işlemleri, sınav ücretinin yatırılması ile tamamlanacak. KPSS ön lisans para yatırma için son gün 15 Ağustos 2022 olup, saat 23:59'da sona erecektir.



KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.,



KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?



2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NASIL, NERDEN YAPILIR?



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.