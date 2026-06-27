Son dakika... Özel Sektör Öğretmenleri açlık grevini sona erdirdi

Ankara'da 13 gündür açlık grevini sürdüren özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler, açlık grevini sonlandırdı.

Öğretmenler kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen ve sanatçı dostlarımızın çağrısına karşılık vererek Ankara'daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz, illerde farklı biçimlerde, büyük bir motivasyon ve enerjiyle devam edecektir"

154 AYDIN, SANATÇI VE AKADEMİSYENDEN "AÇLIK GREVİNİ SONLANDIRIN" ZİYARETİ

Öğretmenlerin sağlık sınırını tehdit eden kritik günlere girmesi üzerine, aralarında akademisyen, sanatçı, gazeteci ve yazarların bulunduğu 154 isim ortak bir bildiri hazırlayarak eylem alanına destek ziyaretinde bulundu. Prof. Dr. Cemal Taluğ, Prof. Dr. Ural Akbulut, Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Şenal Sarıhan ve ses sanatçısı Zeynep Karababa'nın gerçekleştirdiği ziyarette, 154 kişinin imzasını taşıyan ortak metin kamuoyuyla paylaşıldı.

Ziyarette ortak metni okuyan ses sanatçısı Zeynep Karababa, öğretmenlerin yaşamı ve sağlığının her şeyden üstün olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerimiz günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyor. Lütfen sağlığınızı daha fazla riske atmayın ve açlık grevine son verin. Öğretmenlerimizin yürüttüğü bu mücadele yalnızca kendilerinin değil, tüm toplumun ortak meselesidir. Yaşanabilecek geri dönülemez olumsuzlukların önüne geçilmesi gerekmektedir."

NE OLMUŞTU?

Haklarını aramak için Ankara’ya gelen ve hak arayışları sırasında polis müdahalesiyle karşılaşan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler "Bizi açlığa mahkum eden politikaları elimizin tersiyle itiyoruz! Yoksulluğu, güvencesizliği iliklerimize kadar yaşıyoruz biz! Sizin öğretmenlere reva gördüğünüz iki lokma yemeği reddediyoruz! Sözler tutulana, eğitim komisyonu toplanana, o masa kurulana kadar açlık grevindeyiz" ifadeleriyle geçtiğimiz günlerde açlık grevi başlamıştı.