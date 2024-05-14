Son Dakika... Özel'den 'tasarruf' açıklaması! 'Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:47

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısından konuştu.

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Dün parti tarihinde ilk kez MYK bir ilçede toplandı. Hep birlikte memleketim Manisa Soma'daydık. Soma maden katliamının tarihimizin en büyük iş cinayetlerinden birinin 10. yılında hep birlikte Soma'daydık.

Öncelikle maden faciasında hayatını kaybeden 301 şehidimize, daha sonra da haklarını ararken hayatını kaybeden 2 şehidimize, 303 maden şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, arkadaşlarına, Türkiye işçi sınıfına bir kez daha başsağlığı diliyorum.

İşçi sınıfına buradan sesleniyorum. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin. Bütün işçileri sarı sendikalara değil, mücadele sendikalarına üye olmaya davet ediyorum.

ILO rakamları açıkladı, Türkiye ölümlü işçi kazalarında dünya birincisi. Bu ülkede yarın senin evladın, senin komşun en sevdikleriniz hayatını kaybederler çünkü dünyada işçi hayatının Türkiye kadar ucuz ve tehdit altında olduğu başka ülke yok.

TÜİK verilerine göre ülkemizin sağlık harcamalarına ayırdığı para yüzde 3,7. OECD'nin en düşük rakamı. Birileri 'ilaçta tasarruf yapıyoruz' diyorlar, bunun savunucusu biziz. Euro 35 lira olmuşken ilaçta 17 lira kabul etmek nelere mal oluyor? Geri ödeme kapsamındaki ilaçlarda kısıtlama oluyor. Dünya yeni ilaçlardan yararlanıyor, biz yararlanamıyoruz. Hastalarımızın cebini yakan fiyat farkları var. Türkiye'deki ilaç firmalarının pek çoğu yabancılara satıldı. Yabancı ilaç kullanımı 2,5 katına çıkmıştı.

SMA hastası çocuklar; nadir görülen hastalıklar, buna yakalanıyorsun, devlet ilacı karşılamıyor, Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye'nin yetim ilaç politikası yok. SMA hastası ana baba tek başınadır. SMA hastalarındaki sorun şudur; üç farklı tedavi var. Aya ve hastaya göre değişiyor. Yetim ilaç politikası yok diye, gerçekle yaşanan arasında dağlar kadar fark var. Bilim kurulu oluşturulması lazım.

Emeğinin karşılığını alamayan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü CHP olarak yürekten kutluyoruz. Dünyanın en eski mesleklerinden biri değil en eski uğraşı. Hayatta kalmak için önce toplayıcılık sonra avcılık sonra tarım geldi o günden bugüne sürüyor. O olmazsa hayat olmaz.

Teknoloji her şeyi kolaylaştırır ama tarım olmadan hayat olmaz. Bugün ağır bir gıda ve tarım kriziyle karşı karşıyayız. Nüfusu her yıl ortalama 1 milyon artan bir ülkeyiz. 20 yıldır uygulanan politikalarla Türkiye'nin ekilen dikilen arazileri 3.7 milyon hektar azaldı kaybedildi. Bu 2 Trakya demek.

Her yıl doyurmak için 1 milyon yeni kişimiz var ama maalesef iki Trakya'yı kaybettik AKP döneminde. Çiftçi ektikçe zarar eden ürettikçe iflasa sürüklenen bir kısır döngünün içinde.

Dün kamuda tasarruf genelgesi yayınlandı. Bu genelgede bir olumlu fark var, sarayın Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında bırakılmamış olması. Meclis dışarıda tutulmuş, bu gayet olağan bir durum. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum; bu hafta içinde TBMM Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırsın. Meclis kendi genelgesini hızla hazırlamalı. CHP olarak bütün gruplara ve Meclis Başkanı'na çağrıda bulunuyoruz.

Belediyelerimizin hem bizim hem Cumhurbaşkanlığı genelgesine uymasını bekliyorum. CHP'li belediyeler geçmiş icraat pratiklerine bakıldığında yarı fiyatına iki kat iş yapar. Hem tasarrufluyuz hem verimliliğimiz yüksek.

Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var; vergide adalet. Tam zurnanın zırt dediği yer burası. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor. Bunun 65 lirası dolaylı vergi. Elektrik, su, ekmekten... En pahalı araçlarla en ucuz araçlarla gidenden aynı vergiyi alıyorlar. Yüzde 35'in yüzde 24'ü de işçinin, emeklinin, memurdan alınan gelir vergisi. Kalan yüzde 11 de bütün üreticilerin, fabrikatörlerin, müteahhitlerin gelirinden ödediği vergi.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok, hiç kazanandan hiç almayacaksın. Vergide adalet temel mücadelemizdir."

ATV MUHABİRİNİN SORUSUNU YANITLADI: BİR TANE EŞ, DOST AKRABA ATAMASI YOK

Özgür Özel, grup toplantısı bittikten sonra koridorda ATV muhabirinin sorusunu yanıtladı. Özel'in açıklaması şöyle:

"ATV diyor ki 'Belediyedeki atamalar ne oldu?' Genelgenin baş takipçisi benim. CHP'de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. AKP'nin belediyelerinde binlercesi yıllardır devam ediyor. ATV istiyorsa bunu araştırsın. ATV, asıl bunları haber yapsın. Yalanı haber yapıyorsunuz. AKP'nin Manisa milletvekillerinin danışmanları 10 yıldır Yunus Emre Belediyesi'nde danışman mı değil mi baksınlar. Bankamatik memuru mu değil mi baksınlar.

Bu gerçeği araştıramamışlar gidip kendi milletvekillerine baksınlar. CHP'de bir tane akraba ataması kalmadı. 6 yıldır o belediyede memuriyet yapanların kişisel haklarına leke sürenler özür dileyeceklerine hiç açıklama yapmıyorlar. CHP bembeyaz bir sayfa, bir tane nokta oldu mu kir gösterir. Şimdi ATV‘ye gidecek soracak Yunus Emre Belediyesi’nde hangi AK Parti milletvekilinin danışmanı on yıl maaş almış."