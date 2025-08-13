Son dakika... AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Özgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki cezaevinde ziyaret etti.

Özel ziyaretinin ardından, gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

'TEHDİT' İMASINDA BULUNDU!

Gazetecilerin AKP'ye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili sorusunu yanıtlayan ve Çerçioğlu'nun tehdit edildiğine yönelik imada bulunan Özel, şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, birinci belediye Aydın.

Aktaş'ın çalıştığı belediyelerin başkanlarını alın içeri tıkın demem. Bir suçu varsa ihalede Sayıştay bakar, suç duyursuunda bulunur yargılanır.

Siz Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz.

Yüzde 13'ü ile biz, yüzde 87'si ile AK Parti çalışmış. AK Partililere ellemiyorlar, CHP'lilere

Özlem Çerçioğlu'na şunu söylüyorlar: 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın; ya içeri atayım ya da gel partime katıl.' Olay bundan ibarettir arkadaşlar.

ERDOĞAN'A SERT TEPKİ!

Özlem Çerçioğlu bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremedi.

CHP adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Sen Aydın'dan tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü, dördüncü kez yendik seni. Aydın'ı almak 'ya içeri tıkıl ya partime katıl' demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim. Bu mertlik mi? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Yazıklar olsun.

Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. AK Parti'nin kara düzeni! "