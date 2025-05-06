Son Dakika... Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
Son dakika haberi...CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan tutuklama talep edildi. Hakimliğe sevk edilen Tengioğlu tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu, tutuklandı.
İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLANDI
Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Etiketler: #Selçuk Tengioğlu #tutuklama #mahkeme
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