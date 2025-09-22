Son Dakika... Özür dilemişti: 'Soğuk Savaş'ın sunucusu ve konuğuna gözaltı kararı!

Youtube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalındaki programda “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır” hadisi üzerinden yapıldığı ileri sürülen yorum nedeniyle soruşturma açıldı. Program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, “Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Soğuk Savaş' rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır”hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan

Boğaç SOYDEMİR ve Programa Konuk olan Enes AKGÜNDÜZ isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sunucu Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları yazmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."