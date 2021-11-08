Son dakika... Papara’ya erişim problemi yaşanıyor
Çevrimiçi ödeme sistemlerinden olan Papara'a erişim sorunu yaşanıyor. Papara'dan yapılan açıklamada sorunun kısa zamanda çözülmesi için çalışma yapıldığı belirtildi.
Çevrimiçi ödeme sistemlerinden olan Papara'ya kullanıcılar erişim problemi yaşıyor.
Şikayetlerini sosyal medyadan dile getiren kullanıcılar Papara'yı etiketleyererek "Ne zaman biticek bu sorun acaba? diye sordu.
PAPARA'DAN AÇIKLAMA
Şikayetlere cevap veren Papara, mobil veya web uygulamamıza girişte hata yaşanabildiğini söyledi. Açıklamanın devamında teknik ekiplerin konu ile ilgili çalıştıklarını belirtildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Merhaba, bir süredir mobil veya web uygulamamıza girişte hata alıyor olabilirsin. Teknik ekiplerimiz konuyla ilgilenmektedir. Yaşanan durum en kısa sürede düzeltilecek olup anlayışın için teşekkür ederiz.
Merhaba, bir süredir mobil veya web uygulamamıza girişte hata alıyor olabilirsin. Teknik ekiplerimiz konuyla ilgilenmektedir. Yaşanan durum en kısa sürede düzeltilecek olup anlayışın için teşekkür ederiz.— Papara (@Papara) November 8, 2021
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