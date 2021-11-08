Son dakika... Papara’ya erişim problemi yaşanıyor

Çevrimiçi ödeme sistemlerinden olan Papara'ya kullanıcılar erişim problemi yaşıyor.

Şikayetlerini sosyal medyadan dile getiren kullanıcılar Papara'yı etiketleyererek "Ne zaman biticek bu sorun acaba? diye sordu.

PAPARA'DAN AÇIKLAMA

Şikayetlere cevap veren Papara, mobil veya web uygulamamıza girişte hata yaşanabildiğini söyledi. Açıklamanın devamında teknik ekiplerin konu ile ilgili çalıştıklarını belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Merhaba, bir süredir mobil veya web uygulamamıza girişte hata alıyor olabilirsin. Teknik ekiplerimiz konuyla ilgilenmektedir. Yaşanan durum en kısa sürede düzeltilecek olup anlayışın için teşekkür ederiz.