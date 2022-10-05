Son Dakika: Paylaşılan video büyük tepki çekmişti... Bakan Koca'dan açıklama

05 Ekim 2022 Çarşamba, 19:09

İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yatağa bağımlı yaşlı bir hasta, sağlık görevlileri tarafından hakarete uğradı, yüzüne para fırlatıldı.

Yaşlı kadına yaşattıkları eziyeti kameraya kaydeden iki görevlinin işine son verildiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" açıklamasında bulundu.

Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2022

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.