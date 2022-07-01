Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın şehit olduğunu bildirdi.

AA
01 Temmuz 2022 Cuma, 15:22
Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın arazide kayarak düşme sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.


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