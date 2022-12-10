Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı

Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 10:59
Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı
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Pendik Limanı'na bağlı 70 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kamara bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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