Son Dakika... Pendik'te 2 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin 5 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Pendik'te 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı 7 katlı oteldeki yangına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 24 Mart'ta Doğu Mahallesi'ndeki bir otelde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin çalışma yapıldı.
Ekipler, otelin sahibi olarak görünen şirketin ortağı C.S. ile otelin işletmecileri H.S., M.S., S.S. ve otel çalışanı A.A.'yı gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında "yangın çıkarma", "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "mühür bozma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Pendik Doğu Mahallesi'ndeki 7 katlı otelde 24 Mart'ta sabah 08.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, binada yapılan incelemede 2 kişinin öldüğü belirlenmişti. Yangın nedeniyle yaralanan 3 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı.
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