Son Dakika: Pendik'te bir otelde yangın... Ölü ve yaralılar var!
Son dakika haberi... Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı. Ekipler tarafından 45 dakika sonra söndürülen yangında ölü ve yaralılar var.
İstanbul Pendik'te bulunan 7 katlı otelde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Pop müziğin ikonu yaşamını yitirdi
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- Kahramanmaraş'ta art arda şiddetli deprem
- Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk yanıt
- Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR çatlağı
- 'Müjde' diye canlı yayında açıkladı...
- İstanbul'daki barajlar son 9 yılın en düşük seviyesinde!