Son Dakika: Pendik'te bir otelde yangın... Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı. Ekipler tarafından 45 dakika sonra söndürülen yangında ölü ve yaralılar var.

DHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 08:21
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İstanbul Pendik'te bulunan 7 katlı otelde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. 

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.
 

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