Son Dakika: Pendik'te bir otelde yangın... Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 08:21

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:16

İstanbul Pendik'te bulunan 7 katlı otelde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ