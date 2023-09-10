Son Dakika: Pendik’te orman yangını

Son dakika gelişmesi... İstanbul Pendik’te Kurtdoğmuş köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 22:07
Son Dakika: Pendik’te orman yangını
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Pendik orman yangını Son dakika

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