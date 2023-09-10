Son Dakika: Pendik’te orman yangını
Son dakika gelişmesi... İstanbul Pendik’te Kurtdoğmuş köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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