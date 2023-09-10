Son Dakika: İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:50
Son Dakika: İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 4 dozer yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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