Son Dakika: İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 4 dozer yönlendirildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorin ve benzine dev zam yolda! Rekor oran...
- İlk uygulama ile başladılar
- CHP'de dört isim netleşti
- Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' engeli
- 15 Temmuz Köprüsü 'Fas' renklerine büründü
- 'Külliye'ye tabela asacağız...'
- MSB'den 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması!
- ‘Ayhan Bora Kaplan’ operasyonu genişledi!
- Boğazını bıçakla kesip 'canlı yayın' yaptı!
- Ünlü oyuncu ailesinden 50 gündür şiddet görüyor