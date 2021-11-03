Son dakika... Pendik'te patlama: Bina çöktü

Gelen son dakika haberine göre Pendik'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada çökme olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:06
Son dakika... Pendik'te patlama: Bina çöktü
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İstanbul Pendik’te bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binada çökme meydana gelirken, olayda 1 kişi yaralandı.

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