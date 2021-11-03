Son dakika... Pendik'te patlama: Bina çöktü
Gelen son dakika haberine göre Pendik'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada çökme olduğu öğrenildi.
İstanbul Pendik’te bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binada çökme meydana gelirken, olayda 1 kişi yaralandı.
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