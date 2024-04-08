Son Dakika... Pendik’te yediemin otoparkında yangın: Alevler araçlara sıçradı!

Son dakika gelişmesi... Pendik’te bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı. Alevler araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:40
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Pendik Harmandere'de bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı.

Yangın araçlara da sıçradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiyenin çalışması sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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