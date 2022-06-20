Son Dakika: Pınar Gültekin davasında karar çıktı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 15:12
Son Dakika: Pınar Gültekin davasında karar çıktı
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbetten indirime giderek  23 yıl  hapis, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi. 

 


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