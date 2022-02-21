Son dakika: Poyrazköy kumpasçıları hakkında iddianame

"Poyrazköy/Kafes/Amirallere Suikast/ÇYDD/ÇEV" Komplo Davası'nda yargılanan 87 "denizci" ve "STK temsilcinin" Müşteki olduğu, 68 sanıklı bu davanın iddianamesi düzenlendi.

Şüpheliler “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “iftira”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek”, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçlarından yargılanacak.

İddianamede, 87 müşteki yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı ise “suç duyurusunda bulunan” olarak ifade ediliyor. İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Hüseyin Ersöz, "'Poyrazköy Komplosu' olarak anılacak bu dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mah'deki Baransu'nun bavulundan çıkan 'gizli belgeler' ve Balyoz Davası'ndaki TÜBİTAK Bilirkişilerinin yargılandığı İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi süreçlerinden sonra, en ayrıntılı davayı oluşturuyor" dedi.

Ersöz şunları ifade etti:

Kamuoyunda bilinen adıyla "Poyrazköy/Kafes/Amirallere Suikast/ÇYDD/ÇEV" "davası", Istanbul Kapatılan 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Özel Yetkili Mahkemenin kapatılması sonrasında, İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Beraat Kararı verilmişti.

Bu davada, sözde Kafes Eylem Planı altındaki imzaların sahteliğinden tutun da ÇYDD bilgisayarlarına "el konulduktan" sonra "suçlama konusu" dökümanların" yüklemesine varacak kadar birçok sahtecilik tespiti bulunmaktaydı. Hatta "Kafes Eylem Planı" henüz daha sözde "polis bilirkişiler" tarafından tespit edilmemişken, Savcı Murat Yönder, sözde planı 57 ay tutuklu kalan sanıklardan birine soru olarak yöneltmişti.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada, hem Kafes Eylem Planı'ndaki imza sahteciliğine hem de el konulan dijital dokümanlara dair, Özel Yetkili Mahkeme'nin yapmadığı tüm bilirkişi incelemeleri yaptırıldı ve bu "sahtecilikler" birer birer tespit edildi.

Birçok "dijital sahteciliği" barındıran bu "komplo davayı" manşete taşıyan ilk gazete yine "Taraf"; "manşetlik haberi" veren isim ise yine Mehmet Baransu'ydu. Sürece dair manipülasyon da yine bu gazete üzerinden yapıldı.

Gelelim taze haberin ayrıntılarına:

"Poyrazköy/Kafes/Amirallere Suikast/ÇYDD/ÇEV" davası adıyla bilinen bu komplo dava sonunda, İstanbul Anadolu 5.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "komployu planlayanlar" hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu soruşturma yaklaşık 9 yıl sürdü.

Dokuz yıl diyorum çünkü, Mahkemenin 2015 senesinde yaptığı suç duyurusu üzerine başlayan soruşturma, bizlerin 2014 senesinde yaptığı suç duyuruları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleşti ve "Kafes Komplosu" sürecinde görev alan 68 eski polise dava açıldı.

"Poyrazköy Komplosu" olarak anılacak bu dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mah'deki Baransu'nun bavulundan çıkan "gizli belgeler" ve Balyoz Davası'ndaki TÜBİTAK Bilirkişilerinin yargılandığı İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi süreçlerinden sonra, en ayrıntılı davayı oluşturuyor. "Poyrazköy/Kafes/Amirallere Suikast/ÇYDD/ÇEV" Komplo Davası'nda yargılanan 87 "denizci" ve "STK temsilcinin" Müşteki olduğu, 68 sanıklı bu davasının iddianamesi 1048 sayfa. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın duruşma günü de bu hafta belli olacak.