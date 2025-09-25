Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Rekabet Kurulu, Spotify hakkında soruşturma başlattı!

25.09.2025 14:51:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Rekabet Kurulu, ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarını incelemek üzere Spotify hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 'ayrımcılık' ve 'yıkıcı fiyatlama' iddialarını incelemek üzere Spotify hakkında soruşturma başlattı.

Kurul'un açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak: Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek. Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek."

