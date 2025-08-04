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Spotify, abonelik ücretlerine zam yapıyor

Spotify, abonelik ücretlerine zam yapıyor

4.08.2025 22:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Spotify, abonelik ücretlerine zam yapıyor

Spotify, ABD dışında bazı bölgelerde abonelik fiyatına zam yapacak. Buna göre Güney Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa, Afrika, Güney Asya ve Orta Doğu için zam kapıda.

Spotify yakın zaman içinde bazı ülkelerde zamlanacak. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Güney Amerika başta olmak üzere, Asya-Pasifik, Avrupa, Afrika, Güney Asya ve Orta Doğu için fiyatlar zamlanacak. Bu yıl bitmeden platformun kullanıcılarına fiyat güncellemesine yönelik bilgilendirme mesajları gidecek.

SPOTIFY ZAMLANACAK

Türkiye için herhangi bir zam açıklaması henüz bulunmuyor ancak zam yapılacak ülkeler arasında Türkiye de dahil olabilir. Türkiye'de ise en son zam geçen yılın şubat ayında yapılmıştı.

Spotify, zam yapılacak ülkeleri tek tek açıklamadı ancak kısa bir süre önce Fransa, Hollanda ve Lüksemburg için zam yapılmıştı. Yeni zamın bu ülkelere yapılmayacağı düşünülüyor. 

Hangi ülkede ne kadar zam yapılacağı ise paylaşılmadı. 

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