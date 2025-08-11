Spotify Türkiye editörleri hakkında soruşturma

Türkiye’de en çok kullanılan dijital müzik platformlarından Spotify, peş peşe gelen şikâyetlerin ardından Türkiye’deki editörleri hakkında soruşturma başlattı.

Bazı sanatçılar “Listeler hangi kriterlere göre oluşturuluyor?​” sorusunu gündeme getirmişti. Bunun yanı sıra, listelerin hazırlanmasında rüşvet alındığına dair iddialar da ortaya atılmıştı.

Habertürk'ün aktardığına göre, İsveçli şirketin genel merkezi, iddiaların ardından Türkiye’de görev yapan editörlerle ilgili inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

Rekabet Kurumu, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.