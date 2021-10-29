Son Dakika... Rekabet Kurulu'nun para cezasından sonra Migros'tan açıklama
Rekabet Kurulu, zincir marketlere yönelik soruşturmayı tamamladı. Buna göre, 5 büyük market ve 1 tedarikçiye idari para cezası verilmesine karar verildi. Ceza verilen markalardan fahiş fiyatlara itiraz açıklaması ilk olarak Migros'tan geldi.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda bulunan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
Dosyanın 28 Ekim'de Rekabet Kurulunca müzakere edilmesi sonucunda BİM Birleşik Mağazalar AŞ'ye 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'ye 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros Ticaret AŞ'ye 517 milyon 672 bin 762,75 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
MİGROS'TAN İLK AÇIKLAMA
Migros, Rekabet Kurumu'nun verdiği para cezası için yargıya gidecek.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada açıklanan kararda şirket aleyhine yöneltilen hususların kesinlikle kabul edilmediği belirtildi.
Şirket bu çerçevede, gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal hakları süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacağını söyledi.
Açıklamada, "Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 67 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Cem Yılmaz'dan Tarkan'a reklam göndermesi
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- Emel Sayın'dan Bill Gates'e: 'Hiç aklından geçirme'
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- CHP'den 'Demirtaş ve Kent' iddiası hakkında açıklama
- Gebze'de korkutan tren kazası
- Alman bilim insanları uyardı: Aşılara karşı dirençli