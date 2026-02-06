SGK ve BDDK'de kritik değişiklikler: Emeklilerden şikayetçi SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında birçok görevde değişiklik yapıldı.

Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre atamalar şu şekilde yer aldı:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK); İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Üyeliğine Olcay Turan, Üyeliğine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya atandı.

GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı üst kademe kamu yöneticileri ise görevden alındı:

Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk

Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün

BAKANLIKLARDA DEĞİŞİKLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe,

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Rıfat Koray Köprülüoğlu atandı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA ATAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Hacı Atakan Doğan atandı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARI

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alındı, yerine Ayhan Işık atandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer,

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu,

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras,

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu,

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Selehattin Kal atandı.

SGK BAŞKANI RACİ KAYA'NIN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Görevden alınan SGK Başkanı Raci Kaya, Ekim 2025 tarihinde yaptığı bir açıklama ile kamuoyunda gündem olmuştu.

Kaya, Türkiye’de prim ödeme süresi ve emeklilik yaşının AB ortalamalarına göre geride olduğunu söylemişti. Kaya düşük emekli maaşlarının sebebini ise 'Eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz' şeklinde açıklamıştı.

Kaya'nın bu sözleri tepki ile karşılanmıştı. Bu gece yayımlanan karara göre, Kaya'nın yerine Yunus Elitaş, SGK Başkanlığına atandı.