Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında gece yarısı dikkat çeken bir karar alındığı ortaya çıktı. 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan cumhurbaşkanı kararına göre, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı bildirildi.
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete’nin 22 Mayıs 2026 Cuma tarihli sayısında yer verilen kararda şu ifadeler kullanıldı:
“Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”
Karar sayısı ise 11384 olarak duyuruldu.
ÖĞRENCİLER EĞİTİME MİMAR SİNAN'DA DEVAM EDECEK
Faaliyet izninin kaldırılması kararının ardından öğrencilerin eğitimlerine garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi’nde devam edecekleri duyuruldu.