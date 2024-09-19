Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti!

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre,16 ilin valisi değişti.

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Vali atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı, 16 ilin valisi değişti.

İşte 16 ile vali olarak atanan isimler:

Manisa Valisi Enver ÜNLÜ - Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Şırnak Valisi Cevdet ATAY - Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Konya Valisi Vahdettin ÖZKAN - Manisa Valisi

Kırklareli Valisi Birol EKİCİ - Şırnak Valisi

Uşak Valisi Turan ERGÜN - Artvin Valisi

Isparta Valisi Aydın BARUŞ - Gümüşhane Valisi

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim AKIN - Konya Valisi

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder BAKAN - Amasya Valisi

Mülkiye Başmüfettişi Ali ÇALGUN - Çorum Valisi

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah ERİN - Isparta Valisi

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi DOĞAN - Sakarya Valisi

Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur TURAN - Kırklareli Valisi

İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı Ahmet KARAKAYA - Bitlis Valisi

Hatay-İskenderun Kaymakamı Murat Sefa DEMİRYÜREK - Kırşehir Valisi

İstanbul-Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz AYDIN - Bolu Valisi

Ankara-Etimesgut Kaymakamı Naci AKTAŞ - Uşak Valisi


Etiketler: #Resmi Gazete #Vali #Atama

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