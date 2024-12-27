Aylık inceleme tamamlandı: Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:33

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:43

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanan ve görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tahliye talebini reddetti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, aylık tutukluluk incelemesini yapan sulh ceza hakimliği, Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan delillerden ve yapılan soruşturma işlemlerinden tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte lehe yeni bir gelişme olmadığını kaydederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AVUKATLARI DİLEKÇE SUNMUŞTU

30 Ekim'den itibaren tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in avukatları Hüseyin Ersöz ile Hasan Sınar, 25 Aralık'ta İstanbul Adliyesi'ne gelerek, müvekkilleri Özer'in önümüzdeki günlerde yapılacak olan aylık tutukluluk incelemesinin duruşmalı şekilde yapılması ve kendilerinin de hazır edilmeleri talebiyle savcılığa dilekçe sunmuştu.