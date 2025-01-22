Son dakika... RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: Kartalkaya'daki yangın faciasında 'yayın yasağı' kaldırıldı

Son dakika haberi... RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kartalkaya'daki yangın faciasına getirilen 'yayın yasağının' kaldırıldığını duyurdu.

Son dakika... RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: Kartalkaya'daki yangın faciasında 'yayın yasağı' kaldırıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:39

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında 'yayın yasağı' kaldırıldı.

Gelişmeyi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: YAYIN YASAĞI KALDIRILMIŞTIR

X hesabından paylaşım yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine,

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyoruz."


Etiketler: #Ebubekir Şahin #Grand Kartal Otel #Kartalkaya

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