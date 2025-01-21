RTÜK Başkanı Şahin'den 'Kartalkaya' açıklaması: Yayıncılara seslendi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangına ilişkin, “Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangına ilişkin, açıklama yaptı.
Şahin, “Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangın bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.
YAYINCILARA UYARI
Öte yandan Şahin, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek, “Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.
#Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangın bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 21, 2025
Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma halen devam… pic.twitter.com/t0xo84pHOa
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