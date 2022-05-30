Son Dakika: RTÜK'ten 4 kanala 'Kemal Kılıçdaroğlu' cezası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV'ye RTÜK tarafından ceza verildi.
RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye para aktarılması ile ilgili videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV’ye ceza kesildi. Tele1, KRT TV, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verildi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, şu ifadeleri kullandı:
"RTÜK, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan %3 para cezası verdi. Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!
RTÜK yayıncılara “Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim” gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir.
Türgev ve Ensar’ın şikayet dilekçelerine verilen sayı numaranın mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikayet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!!!"
1-RTÜK, Sayın @kilicdarogluk un ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan %3 para cezası verdi— İlhan Taşcı (@ilhantasci) May 30, 2022
Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!
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