Son Dakika: RTÜK'ten Halk TV, KRT, TELE 1 ve Flash TV'ye Gezi cezası

10 Mayıs 2022 Salı, 17:47

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından RTÜK'ün Flash TV, Halk TV, TELE 1 ve KRT'ye oyçokluğuyla para cezası verdiğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Gezi Parkı Davası kararı sonrası yaptığı açıklamaları gerekçe gösteren 'iktidarı küçük düşürme ve aşağılama' gerekçesiyle RTÜK tarafından yüzde 3 para cezası verildi.

"BU İSİMLERİN YAYINLARA ÇIKARILMAMASI HEDEFLENİYOR"

Kararı RTÜK üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından duyurdu.

Taşcı şunları söyledi:

"RTÜK, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Gezi Davası sonrasındaki açıklamalarla “iktidarı küçük düşürme ve aşağılama” savıyla Flash, HalkTV, Tele1 ve KRT’ye oyçokluğuyla yüzde 3 para cezası verdi.RTÜK’ün bugünkü cezaları gösterdi ki; milletvekilerinin söyledikleri birilerince beğenilmediğinde kanallar cezalandırılarak bu isimlerin yayınlara çıkarılmaması hedefleniyor. Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin! Medyaya baskı siyasilerin açıklamalarına kadar uzandı."