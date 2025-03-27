Son dakika... RTÜK'ten İmamoğlu canlı yayınına 10 gün ekran karartma cezası!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:20

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:40

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların ardından başlayan protestoları yayımlayan muhalif kanallara ceza yağdırdı.

BAŞARIR'IN BAHÇELİ İLE İLGİLİ SÖZLERİNE DE CEZA!

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, verilen cezalara ilişkin şunları kaydetti:

"RTÜK’ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara program durdurmadan, lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın durdurmaya uzanan tarihinin en ağır cezaları oyçokluğuyla alındı.

* Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek. Tebliğin ardından SZC TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak.

SZC TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.

ÖZGÜR ÖZEL MİTİNGİNİ CANLI VERMEK SUÇ SAYILDI!

* Halk TV’ye Gündem Özel programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri boykot çağrısının ekrana yansıtılması ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurmaya karar verildi. Halk TV’ye ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ”Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.

* Tele 1’e Haber 13 programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yaparak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği iddiasıyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası çıktı.

Tele 1’e ayrıca Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanına yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası kesildi.

* Now TV’ye Orta Sayfa programında Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili işlemlerin “hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı” yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verildi."

"LİSANS ALMAZLARSA ERİŞİME KAPATILACAKLAR"

Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de kararlar çıktı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in 'Flu TV' adlı YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği aktarıldı.

Akıllı TV’ye ise, bir yıl içerisinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için 10 süreyle yayın durdurma cezası uygulandı.

MAHİROĞLU: YAYIN LİSANSININ İPTALİNDEN ÖNCEKİ SON DURAK

RTÜK''ün kararlarının ardından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu açıklama yaptı. Mahiroğlu, "Bu ağır ceza yayın lisansının iptalinden önceki son durak" dedi.

Mahiroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK günlerdir savurduğu tehditlerin gereğini yaptı, Halk TV'ye yine ağır bir ceza kesti. Bu ağır ceza yayın lisansının iptalinden önceki son durak. Bizden haber yapmamamızı, varlık sebebimizi inkar etmemizi istiyorlar. Görme, duyma, konuşma diyorlar. Herkes bilmelidir ki, bu halk haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasına boyun eğmez. Bunu görmeyenler ya bu ülkenin tarihini bilmiyor ya da Türk halkını tanımıyor. Halk TV milyonların izlediği bir haber kanalıdır, izleyicisi ile birlikte tarih önündeki sınavını layıkıyla verecektir."