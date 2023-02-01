Son Dakika: RTÜK'ten kanallara EYT talimatı
Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşcı, Twitter hesabından RTÜK tarafından kanallara EYT talimatı verildiğini belirtti. Taşçı, "EYT yasalaşmadan propaganda talimatı RTÜK’e geldi" dedi.
Emeklilikte yaşa takılanları (EYT) ilgilendiren yasal düzenlemenin ana hatları açıklandı. Meclis'e sunulan yasa teklifinin kısa sürede komisyonlarda ele alınması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşcı, dikkat çeken bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Taşçı, RTÜK tarafından kanallara EYT talimatı verildiğini söyledi.
Taşçı mesajında, EYT yasalaşmadan propaganda talimatı RTÜK’e geldi.Çalışma Bakanlığı şartsız çıkacak denen ama prim gün sayısına kademe getiren EYT yasasını allayıp pullamak için RTÜK’ten onay aldı. Spotun televizyonlarda ücretsiz yayınlanmasını RTÜKten Bakanlığın basın müşavirinin vekili istedi" dedi.
İşte o paylaşım:
EYT yasalaşmadan propaganda talimatı RTÜK’e geldi.Çalışma Bakanlığı şartsız çıkacak denen ama prim gün sayısına kademe getiren EYT yasasını allayıp pullamak için RTÜK’ten onay aldı. Spotun televizyonlarda ücretsiz yayınlanmasını RTÜKten Bakanlığın basın müşavirinin vekili istedi!— İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 1, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarih
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Seçim sonrası TL'ye dair iddialı senaryo