Son Dakika: RTÜK'ten kanallara EYT talimatı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 15:31

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 15:40

Emeklilikte yaşa takılanları (EYT) ilgilendiren yasal düzenlemenin ana hatları açıklandı. Meclis'e sunulan yasa teklifinin kısa sürede komisyonlarda ele alınması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşcı, dikkat çeken bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Taşçı, RTÜK tarafından kanallara EYT talimatı verildiğini söyledi.

Taşçı mesajında, EYT yasalaşmadan propaganda talimatı RTÜK’e geldi.Çalışma Bakanlığı şartsız çıkacak denen ama prim gün sayısına kademe getiren EYT yasasını allayıp pullamak için RTÜK’ten onay aldı. Spotun televizyonlarda ücretsiz yayınlanmasını RTÜKten Bakanlığın basın müşavirinin vekili istedi" dedi.

İşte o paylaşım: