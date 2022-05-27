Son Dakika: RTÜK'ten Kılıçdaroğlu dosyası: Hedefte kanallar var
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yayınladığı 'kaçış planı'na ilişkin dosya hazırlattığı iddia edildi. Dosyada 'kaçacaklar' açıklamasını yayımlayan kanallar var.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı akşamı paylaştığı, TÜRGEV ve Ensar üzerinden ABD'ye para aktarılması ile ilgili videoyu eşzamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV ile ilgili RTÜK’te dosya hazırlatıldığı iddia edildi.
Söz konusu dosyada 'kaçacaklar' açıklamasını yayımlayan kanallar var. Dosyanın pazartesi RTÜK’ün gündemine geleceği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Akşam 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını açıklayan Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun ismini vermediği vakfın ise TÜRKEN olduğu biliniyor.
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