Son dakika... 'Kaçış planının anatomisini' açıklamıştı: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na dava açacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, önceki gün yayımladı 'kaçış planı' videosunda ABD'de paravan bir vakıf kurulduğunu ve vakfın asıl yönetiminin Erdoğan ailesi üyelerine ait olduğunu iddia etmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan ailesine yönelik iddialarla dolu 'kaçış planı' videosu, siyaset gündemindeki yerini koruyor.
Son olarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" öne sürerek kaçmaya hazırlandığını savunduğu iddialarına ilişkin olarak yasal yollara vurulacağını söyledi.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" açıklamasını yaptı.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'de paravan bir vakıf kurulduğunu ve vakfın asıl yönetiminin Erdoğan ailesi üyelerine ait olduğunu iddia etmişti.
"Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pelsinvanya yaratma peşindeler" diyen CHP lideri, paravan vakfın başına Amerikan vatandaşını koyduklarını öne sürerek, para akışı için ENSAR ve TÜRGEV'i kullandıklarını öne sürmüştü.
Kılıçdaroğlu, "Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek yerin yok" demişti.
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