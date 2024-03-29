Son Dakika... RTÜK'ten 'seçim yasağı' kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
Son dakika gelişmesi... Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yerel seçimler sebebiyle bu geceden itibaren seçim gününe kadar siyasi reklamların yasaklanacağını belirtti.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu gece saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yasaklanacağını duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
"Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği BUGÜN saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, YARIN saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız."
Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği BUGÜN saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, YARIN saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü… pic.twitter.com/sv05POjIAY— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) March 29, 2024
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