Son Dakika... RTÜK'ten 'seçim yasağı' kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi

Son dakika gelişmesi... Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yerel seçimler sebebiyle bu geceden itibaren seçim gününe kadar siyasi reklamların yasaklanacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:13
Son Dakika... RTÜK'ten 'seçim yasağı' kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu gece saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yasaklanacağını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği BUGÜN saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların  yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, YARIN saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız."


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