Son dakika: Rus birlikleri Kiev’de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü

01 Mart 2022 Salı, 07:40

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, “Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın” dedi.

BÜYÜKELÇİLİK: BALİSTİK ROKET ATILDI

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, yaptığı paylaşımda “Kyiv'e İskender balistik roketi atıldı” ifadelerini kullandı. Brovary Belediye Başkanı’nın açıklamalarına yer verilen paylaşımda ‘Rus saldırganlığını durdurun’ etiketi kullanıldı.

LOJİSTİK DEPOSU VURULDU: 28 ÖLÜ

Rus birlikleri, Kiev'deki bir lojistik deposunu balistik füzelerle vurdu. Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği ve saldırıların ardından harabeye dönen depoda toplamda 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus birliklerinin sürekli olarak lojistik noktaları hedef aldığını ve ciddi zarar meydana geldiğini açıklamıştı.

UKRAYNA PARLAMENTOSUNDAN BM’YE ‘OPERASYON YAP’ ÇAĞRISI

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Başkanı Ruslan Stefançuk, parlamentodaki parti ve grupların Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna'da barışı koruma operasyonu başlatmasını istediklerini belirtti.

Syefançuk'un Telegram kanalından paylaştığı başvuru metninde, “BM Güvenlik Konseyi’nin kararıyla BM'nin Ukrayna topraklarında beklemeksizin barışı koruma operasyonu başlatması” ifadeleri yer aldı.

İlgili başvuru yazısının tüm parti ve grup başkanları tarafından desteklendiği kaydedildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYARISI

Ukrayna'da geçtiğimiz cuma günü sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve yasak bugün sona ermişti. Ancak Ukrayna vatandaşlarının sokağa çıkma yasağının ardından ihtiyaçlarını karşılamak için market ve eczanelere gitmesiyle yoğun kalabalıkların oluştuğu görüldü.

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan yeni açıklamada, “Bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı saat 20.00 ile 07.00 arasında uygulanacak. Market ve eczaneler ise sabah 08.00’den akşam 19.00'a kadar açık olacak. 28 Şubat’tan itibaren şehirde dolaşmak, yalnızca askeri amir tarafından verilen yeni bir özel geçiş izni ile mümkün olacak. Geçişler sadece araçlar için verilecek ve yaya olarak hareket etmek kesinlikle yasak. Şu andan itibaren sokaklarda bulunan siviller sabotajcı olarak algılanacak” denildi.