Son Dakika, Rus heyeti, tahıl koridoru için İstanbul'da

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bugün İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacak. Gelen son dakika haberlerine göre, Rus heyet kritik zirve için İstanbul'a vardı.

DHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:18
Son Dakika, Rus heyeti, tahıl koridoru için İstanbul'da
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl krizine çözüm bulmak için İstanbul'da bir zirve gerçekleştirilecek.

Zirveye katılacak Rus heyetini taşıyan uçak, toplantı öncesi İstanbul Havalimanı'na indi. Heyetin buradan toplantının yapılacağını mekana geçeceği öğrenildi. 

 


Rusya Ukrayna BM tahıl krizi
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