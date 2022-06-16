Son Dakika: Rusya'dan Türkiye açıklaması: İkna etmeye çalıştık

16 Haziran 2022 Perşembe, 08:50

Rusya'nın Suriye temsilcisi Alexander Lavrentyev, Rusya'nın dün Kazakistan'da yaptığı görüşmelerde Türkiye'yi Suriye'ye askeri operasyon düzenleme planlarını iptal etme konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

TASS haber ajansında yer alan habere göre Lavrentyev, "Suriye ile olan sorunlarını barışçıl yollarla çözmesi için Türkiye'yi ikna etmeye çalıştık, çünkü bu gerilimin tırmanmasına yol açabilir" dedi.

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