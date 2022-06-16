Son Dakika: Rusya'dan Türkiye açıklaması: İkna etmeye çalıştık
Son dönemde Türkiye'nin Suriye'ye bir askeri operasyon gerçekleştirme ihtimali artarken Rusya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.
Rusya'nın Suriye temsilcisi Alexander Lavrentyev, Rusya'nın dün Kazakistan'da yaptığı görüşmelerde Türkiye'yi Suriye'ye askeri operasyon düzenleme planlarını iptal etme konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.
TASS haber ajansında yer alan habere göre Lavrentyev, "Suriye ile olan sorunlarını barışçıl yollarla çözmesi için Türkiye'yi ikna etmeye çalıştık, çünkü bu gerilimin tırmanmasına yol açabilir" dedi.
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