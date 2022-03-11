Son Dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın, uçuşlar yüzde 30 oranında azaltılacak

11 Mart 2022 Cuma, 20:27

Sabiha Gökçen Havalimanı, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarında, yarın yüzde 30 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

Havalimanı'nın internet sitesinden olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 30 oranında azaltma yapılacağı ifadeleri yer aldı.

Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.