Ankara'da ulaşıma zam

11 Mart 2022 Cuma, 19:47

Ankara’da ulaşım esnafının artan akaryakıt fiyatlarının ardından kontak kapatma eylemi sonrası toplu ulaşıma zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, UKOME’de alınan kararı duyurdu. Buna göre 4,50 TL olan tam bilet 6,50 TL’ye, 2,50 TL olan öğrenci bileti 3,50’ye çıktı.

15 Mart Salı gününden itibaren uygulanmaya başlanacak olan zamlı tarifeye ilişkin EGO’nun açıklaması şu şekilde oldu: