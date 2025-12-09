Son dakika... Sadece retweet yaptılar, gözaltına alındılar: İmamoğlu’nun 'ses kaydı' soruşturmasında 3 kişi serbest!

Dün (8 Aralık), Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen İmamoğlu’nun üniversite diploması davasının üçüncü duruşmasında yeniden erteleme kararı çıktı. Duruşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan ses kayıtları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve TCK 286 (Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma) kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, duruşma sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alındığının tespit edildiğini belirterek kayıt yapan ve paylaşan kişiler hakkında Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından re’sen işlem başlatıldığını duyurdu.

ŞAİR OĞULCAN KÜTÜK DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın duyurulmasının ardından gece boyunca özellikle X platformunda “gözaltına alınıyorum” ifadeli paylaşımlar yapıldı. Sabaha karşı 04.00 civarında birçok kişinin evine baskın düzenlendi.

Gözaltına alınanlar arasında, geçen günlerde İlhan Berk Şiir Ödülü’nü alan şair Oğulcan Kütük de bulunuyor. Kütük’ün avukatı Ekrem Sürer, müvekkiline TCK 286 kapsamında işlem yapıldığını söyledi.

RETWEET GEREKÇESİYLE GÖZALTI

Gözaltına alınanlar arasında yer alan bir diğer isim ise X’te “katniss” kullanıcı adıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı oldu. Avukat Rojhat Tunç, müvekkilinin yalnızca söz konusu ses kaydını içeren gönderiyi retweet ettiği için (gönderiyi yeniden paylaşma) gözaltına alındığını belirtti.

Tunç, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak, “Gerekçe ne olursa olsun sabah 4’te kapılarımıza dayananlar kaybedecek. Arkadaşımızı serbest bırakın” diyerek çağrıda bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR

ANKA'nın aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "diploma davasının" duruşmasına ait X’te paylaşılan ses kaydını "retweet ettikleri için" TCK 286 kapsamında gözaltına alınan şair Oğulcan Kütük ve beraberindeki 2 kişi serbest bırakıldı.