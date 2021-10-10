Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

10 Ekim 2021 Pazar, 20:34

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 772 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 196 kişi hayatını kaybetti.

KOCA'DAN AÇIKLAMA

“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!"

“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı! pic.twitter.com/UwtzklF9KM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 10, 2021

Türkiye'nin 10 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: