Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 772 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 196 kişi hayatını kaybetti.
KOCA'DAN AÇIKLAMA
“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!"
“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı! pic.twitter.com/UwtzklF9KM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 10, 2021
Türkiye'nin 10 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Tamer Karadağlı'nın tavırları tepki çekti
- Eski Bakan: Erdoğan panik içinde
- İşte 'AKP gidecek' diyenlerin oranı
- Nihal Yalçın'dan Karadağlı'ya tepki
- Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren araştırma
- Ersin Düzen - Burak Yılmaz kavgasında 2. raunt!
- Babacan'dan çarpıcı itiraflar
- Kalp kası iltihabında artış var deyip aşıyı durdurdular
- e-Devlet'ten yeni hizmet
- Mansur Yavaş'ın 'en çılgın proje'si